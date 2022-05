Giuntoli a Dazn: “Rivoluzione Napoli? Dipenderà da tanti fattori”

In diretta dall’Alberto Picco, il Napoli affronterà nell’ultima giornata lo Spezia di Thiago Motta. Ai microfoni nel prepartita ha parlato Giuntoli:

Parola d’ordine: divertimento. “Ma anche cercare di fare risultato, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo onorare il campionato per i tifosi”

La fascia di capitano a Ghoulam? “Sono sette anni che sta con noi, quasi mi viene da piangere per tutto quello che abbiamo passato insieme, gli auguriamo un grande futuro”

Dobbiamo aspettarci una rivoluzione? “Ci sarà una squadra pronta e competitiva come sempre, rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori, dobbiamo confrontarci con i ragazzi e dopo sceglieremo il da farsi”.