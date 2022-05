CorrSport – Ospina e il suo futuro in bilico: ipotesi Real per l’ex Arsenal

David Ospina potrebbe lasciare il Napoli.

L’ex portiere dell’Arsenal non ha raggiunto per il momento l’intesa con il suo attuale club. Lo riferisce l’edizione de Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna: “Ma mica soltanto questo: Spezia-Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d’ azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita del commiato di David Ospina, portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da confermare ma anche giocatore in scadenza il 30 giugno che alla luce dell’ incontro tra il club e i suoi manager, sfi lati in città proprio in questa settimana, non dovrebbe rinnovare. Già: uno spiraglio nel calcio esiste sempre, fino all’ ultimo centimetro dell’ ultima curva, ma la linea è quella di dirsi adios considerando l’ eccessiva differenza tra domanda e offerta. E il Real di Ancelotti, nel frattempo, resta la soluzione più concreta e

affascinante per il suo futuro”.

Real o Napoli, sarà ancora tutto da scoprire.