Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli e grandissimo amico di Aurelio De Laurentiis, con il quale ha svolto tante operazioni negli ultimi anni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il numero uno della squadra empolese ha parlato di mercato e ha svelato un retroscena, ovvero che Giuntoli ha chiesto, in occasione della sfida con i toscani, degli interessi su un gioiello della squadra toscana:

“Mi sono confrontato con Giuntoli e mi ha rivelato che a lui piace molto Viti: ma, al momento, con il Napoli non c’è nessuna trattativa. Anzi, devo dire che un club estero, al momento, è il pole per prenderlo. Parisi e Bajrami al Napoli? Non lo sod, per il mercato è ancora presto, poi noi abbiamo 8-9 giocatori in prestito e quindi, con Andreazzoli, dovremo allestire una nuova squadra. Vedremo più in là”.