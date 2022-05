Manca solo una giornata alla fine di questo campionato di Serie A e poi arriverà il momento della sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da SportItalia, in questo momento si starebbe svolgendo una cena tra l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, organizzata per discutere dell’imminente mercato estivo e degli obiettivi per la prossima stagione.