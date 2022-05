Hirving Lozano è rientrato anticipatamente in Messico per operarsi alla spalla, infortunatasi nel corso della stagione. Oltre che da campo, per il Napoli sarà un problema anche in ottica mercato e la Gazzetta dello Sport ne spiega i motivi:

“Estate di convalescenza per Lozano dopo che si opererà alla spalla. Occhio anche al mercato dove questo potrà essere motivo di disinteresse degli altri club verso il messicano che potrebbe dunque restare un’altra stagione al Napoli”.