Repubblica – Mercato Napoli: c’è l’interesse per un giocatore del Bologna

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli e sui suoi interessi di mercato per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società azzurra abbia messo nel mirino un giocatore del Bologna. Si tratta di Marko Arnautović (classe ’89).

L’attaccante austriaco potrebbe essere una valida soluzione per sostituire uno tra Osimhen e Mertens, nel caso in cui non dovessero essere riconfermati dal club.

Occhio, però, a Milan e Inter, entrambe sulle tracce del giocatore.