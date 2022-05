Presidente Getafe a Radio KKN: “Molti club in Europa su Olivera, Benfica seriamente interessato!”

Mathias Olivera ha una corte non indifferente di spasimanti sparsi per l’Europa.

A parlarne è stato proprio il presidente del Getafe, Angel Torres, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Mathias dovrà decidere dove andare. La pista Napoli si potrebbe anche complicare, dato che su di lui ci sono ben cinque club in Europa: sono interessante cinque società in Italia, Portogallo, Spagna e Germania. Il Benfica è seriamente interessato al calciatore”. Parole, queste del patron del club spagnolo, che suonano da avvertimento per gli azzurri nel caso in cui volessero davvero portare a casa il talento uruguaiano del Getafe. Il Benfica potrebbe strappare agli azzurri quello che sembrava a gennaio un affare praticamente già fatto.