CdS – Rinnovo Ospina: il portiere pronto a trovare l’accordo, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di David Ospina.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il portiere abbia aperto alla trattativa riguardo il rinnovo con la società partenopea. Gli agenti del primo difensore, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, arriveranno in città nelle prossime ore per incontrare Giuntoli e De Laurentiis e discutere del contratto in scadenza il 30 giugno.

L’accordo potrebbe arrivare in settimana. Si attendono, dunque, sviluppi in merito.