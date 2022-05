Saluto Lorenzo Insigne, il discorso del capitano e la premiazione da Mertens, Koulibaly, ADL e Spalletti!

Prima della sfida fra Napoli e Genoa, Lorenzo Insigne è stato premiato dai propri compagni di squadra, in particolare da Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, ADL e Luciano Spalletti per celebrare la sua carriera partenopea all’ultima al Maradona.

Il 24 azzurro è stato invitato ad andare da solo negli spogliatoi ed è stato accolto fra gli applausi dei propri compagni posti in fila per acclamarlo. Sui maxi schermo i gol più belli e significativi di Lorenzo Insigne. Accompagnato da ADL e Spalletti all’entrata è stato accolto dall’intero stadio. Una maglia con scritto “433 presenze che hanno arricchito la storia azzurra con generosità e passione” è stata consegnata da Dries Mertens. Kalidou Koulibaly ha regalato un quadro interattivo che scansionato porta alla visione dei best moments in maglia azzurra. ADL e Spalletti, fra i fischi di una parte dello stadio, hanno consegnato un trofeo al 24 azzurro. Il discorso di Insigne: “Con le parole non sono bravo lo sapete. Grazie ad una città che mi ha dato tutto! Abbiamo gioito, sofferto, litigato sempre insieme come un’enorme famiglia. Stare a Napoli è stata una grande esperienza. Ogni addio lascia un amaro in bocca, oggi un p’ di più. Abbiamo collezionato in 10 anni tante gioie e dolori ma ho sempre dato tutto. La grande partita senza risultato l’abbiamo giocata insieme. Grazie ai miei compagni, grazie al mister, alla società che ha reso possibile tutto questo grazie a chi ha creduto in me. Forza Napoli sempre!“.