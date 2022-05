Termina qui la partita, con il Napoli che batte il Genoa per 3-0, regala un’ultima da sogno per Insigne e regala il terzo posto al Napoli.

I goal del capitano, di Osimhen e di Lobotka regalano la vittoria al Napoli, in una partita che gli azzurri hanno controllato e dove non hanno sofferto tanto il Genoa, che dopo il goal di Osimhen si è sciolto come neve al sole.

Un bel regalo d’addio per Insigne, che saluta il suo pubblico, mentre per il Genoa( che riceve gli applausi del suo pubblico) serve un miracolo per salvarsi. Infatti, deve sperare in un arrivo a 3 con Salernitana e Cagliari per salvarsi.