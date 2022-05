Spalletti: “Quando sono arrivato ho trovato indifferenza, chissà come mi ridaranno la Panda”

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato le dichiarazioni di Spalletti ieri nella conferenza stampa pre Napoli-Genoa. Ecco quanto detto:

“Quando sono arrivato era una situazione strana, c’ era un’ aria di indifferenza dove solo io, ripeto solo io, credevo che questa squadra potesse andare in Champions. Ecco, ora mi sento meno solo. Riferendomi allo striscione dico che non c’ è momento che un tifoso non mi dia sostegno, sono venuti pure dei gruppi ultras a trovarmi per dirmelo. Bisogna vedere la Panda in che condizioni la riportano. Ma se non ritrovo i cd di Pino Daniele dentro non la rivoglio indietro».