Osimhen, fortuna Napoli: dall’immagine del giocatore cifra super per il club

Non solo gestione dei social e dell’immagine del calciatore, ma tante altre curiosità sono nascoste nel contratto di Victor Osimhen, prelevato dal Lille nell’estate del 2020 con non poche polemiche riguardando la valutazione del calciatore. Le informazioni sono state riportate dall’edizione odierna de La Repubblica, con la gestione dei social di cui abbiamo già parlato, ma con nuovi particolari emersi in merito alla famosa “cessione in favore del club di tutti i diritti promo pubblicitari spettanti al calciatore” che tanto preme ad ADL.

Con questa clausola, il Napoli potrà beneficiare dell’incasso di qualsiasi somma dovuta allo sfruttamento dell’immagine del ragazzo, anche nelle uscite con la nazionale nigeriana. Si parla di un introito lordo di circa 900 mila euro, con l’attaccante che è inoltre obbligato a partecipare a tutte le iniziative promosse dal club connesse all’utilizzo dei diritti d’immagine.

Ultima ma non meno importante, la clausola che bloccava il rinnovo del contratto di sponsorizzazione con la Nike che il nigeriano aveva in essere durante gli anni al Lille, valido sino al 2023, a meno di non pagare una penale 1,8 milioni di euro lordi al Napoli.