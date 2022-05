GdS – De Laurentiis e Spalletti diano punti di riferimento per la prossima stagione

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, tra stilettate e sorrisi cordiali, cercano di affrontare nel migliore dei modi questo finale di stagione. Alle cene predisposte e volute dal presidente, ci sono sorrisi e pacche sulle spalle tra il patron ed il mister. E allora si fa fatica a capire perché non si dia all’esterno una immagine diversa, che serva alla piazza per avere riferimenti più precisi sul futuro del Napoli. Ancora tornano i fantasmi, dei giornalisti cattivi e chi più ne ha più ne metta. Ma ai tifosi quelli veri, quelli appassionati, basterebbe che il presidente con l’allenatore si presentassero insieme prospettando il futuro di una squadra che potrà ancora migliorare.