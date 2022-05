CdS – Se non chiude Olivera, il Napoli punterà su Parisi. Le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano Mathias Olivera, 24enne uruguaiano del Getafe, è pronto a diventare un calciatore azzurro. Con il management del calciatore non c’è altro da aggiungere, semmai la definizione è con il club spagnolo. Distanza minima, un milione o qualcosa di simile, e non c’è pessimismo nell’aria. Però il Napoli ha anche pronto il piano-B, quello che porta direttamente a Fabiano Parisi, avellinese di Solofra, 22 anni a novembre, una stagione ricca di contenuti nell’Empoli e dunque quanto basta per essere accreditato