CdS – Non scontata la permanenza di Koulibaly, questa la cifra per iniziare le trattative

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano non ci sarà nessun sconto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per il Barcellona. 50 milioni di euro come minimo per far vacillare il patron azzurro ma non è tutto. Il Napoli, con Koulibaly, avrebbe Rrahmani e Juan Jesus e poi dovrebbe limitarsi da acquistare un quarto. Piace tanto e anche tantissimo Ostigard”, che compirà 23 anni il prossimo novembre. Quest’ultimo sta per chiudere la sua stagione con il Genoa ed è di proprietà dello Brighton. Non ci si ferma però ai confini nazionali, infatti ci sono echi internazionali che “diffondono anche una possibilità per William Saliba, 21enne, di proprietà dell’Arsenal ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia”.