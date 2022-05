CdM – Queste le iniziative per omaggiare Insigne! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su come verrà omaggiato dallo stadio Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano quella di domani, però, sarà soprattutto l’ultima apparizione di Insigne al Maradona con la maglia del Napoli. Il numero 24, infatti, ha già firmato il suo contratto con il Toronto e, dal primo luglio, non sarà più un calciatore del Napoli. sono pronte ben tre iniziative per omaggiare Insigne. Prima di tutto il presidente De Laurentiis consegnerà ad Insigne una targa commemorativa prima del fischio d’inizio. Sempre nel pre partita, sui maxischermi del Maradona, verranno proiettate le immagini dei suoi gol in maglia azzurra. A fine partita, però, il momento più importante: Insigne farà un lungo discorso ai tifosi.