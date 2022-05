Napoli, arrivato il report dell’allenamento odierno: tutti gli azzurri disponibili!

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A.

Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Il gruppo successivamente ha svolto una seduta con corposa parte tattica e domani non si allenerà a causa dell’impossibilità di circolare per la tappa del Giro d’Italia. La squadra si ritroverà pertanto in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica.