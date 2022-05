UFFICIALE – Spezia-Napoli, biglietti in vendita da oggi: prezzi e modalità d’acquisto

La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noti i dettagli per i tifosi che vorranno recarsi in Liguria per l’ultima sfida di campionato degli azzurri contro lo Spezia. Il match, per via della lotta scudetto ancora aperta, non ha ancora una data ed un orario preciso. Il weekend è quello che va dal 20 al 22 maggio con il Napoli che chiuderà il suo campionato fuori casa. Novità anche nelle modalità d’acquisto! I tagliandi infatti non potranno essere acquistati online, di seguito tutti i dettagli:

“Sono in vendita, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, i biglietti per Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in giorno ed orario da definire. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

La vendita per il settore ospiti aprirà giovedì 12 maggio alle 16:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. In questo settore, per effetto delle disposizioni delle autorità locali, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori di tessera fidelizzazione della SSC Napoli, e potranno essere acquistati esclusivamente nei soli punti vendita della provincia di Napoli, con divieto di vendita on line.

Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30 €“