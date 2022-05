Repubblica – Rinnovo Fabian: c’è stato un incontro con ADL, le ultime

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione rinnovo di Fabian Ruiz.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che ci sia stato un incontro tra il centrocampista spagnolo e il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere riguardo il futuro del giocatore.

Il numero 8 azzurro è legato al club fino al 2023 e vorrebbe liberarsi a costo zero tra tredici mesi. Per la società, però, sarebbe un danno economico e, per questa ragione, si sta pensando a una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

L’ideale sarebbe l’addio immediato ma mancano le offerte da parte di altre squadre. Da valutare, dunque, quali saranno gli sviluppi in merito.