Napoli, il report dell’allenamento in vista del Genoa: novità per Anguissa e Ghoulam

Il Napoli ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento odierno in vista della gara di domenica contro il Genoa.

Buone notizie per Anguissa e Ghoulam, che come scrive la società hanno svolto tutta la seduta in gruppo dopo i lavoro preventivi svlti nella giornata di ieri. Di seguito, il comunicato della società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo”.