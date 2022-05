Il Mattino – Gaetano: “Napoli, posso diventare il tuo nuovo Hamsik…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Gianluca Gaetano.

L’attaccante della Cremonese, cresciuto nelle giovanili del Napoli, si è soffermato sulla squadra partenopea e la sua voglia di giocare con la maglia azzurra.

Queste le parole di Gaetano: “Mi farebbe piacere giocare col Napoli, tanto più perché sono napoletano. Ma il mercato lo segue il mio agente. Io penso a dimostrare tutto in campo. Per me Napoli rappresenta tutto”.

Poi, parentesi su Hamsik: “È difficile fare paragoni, ma mi è sempre piaciuto molto Hamsik. È un centrocampista da 10-12 gol a stagione. Oggi direi che Fabian Ruiz e Zielinski sono quelli ai quali sono più simile come caratteristiche. Posso giocare nel centrocampo a due o fare la mezzala nel centrocampo a tre. Mi piace stare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e perché no: fare anche gol”.

Su Ancelotti: “È davvero un grande. Il 10 dicembre 2019 mi ha fatto esordire in Champions contro il Genk dicendomi: quanto vuoi giocare, 20 minuti vanno bene? Gli dissi che sarebbe stato perfetto e lui al 70′ mi ha fatto entrare. È stato di parola. Farò il tifo per lui”.