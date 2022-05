Lozano nervoso sui social: “Le notizie sul mio futuro sono solo speculazioni, vi spiego”

Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, è intervenuto sui propri social per dire la sua sulle ultime notizie che girano sul proprio futuro. Il messicano è apparso piuttosto indispettito, proprio come confermato da lui stesso nella descrizione del post. Di seguito le sue dichiarazioni e non solo: “In merito alle ultime notizie e voci che circolano su internet, mi sento in dover di fare degli opportuni chiarimenti!

Gli argomenti relativi ai miei progetti futuri e non solo, vengono discussi solo all’interno di una ristretta cerchia di collaboratori. Familiari ed amici non rientrano in questa categoria, non vedo come, persone perfettamente sconosciute, possano essere a conoscenza dei miei piani. Ogni dichiarazione di questo tipo è da considerare solo una speculazione!

Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera, presente e futura, sarà valida solo se pronunciata da me o da uno dei miei collaboratori o rappresentanti“.