AZ Alkmaar, Karlsson: “Sono arrivato in Olanda per migliorarmi! Napoli? Vi dico la mia”

Il calciatore dell’AZ Alkmaar, Jesper Karlsson, è intervenuto ai microfoni di Fotbollskanalen (noto portale svedese), per svelare importanti dettagli sul suo futuro dopo la sua avventura in Olanda. L’ala sinistra della Svezia è stato accostato per diverso tempo al Napoli. Nonostante l’arrivo di Kvaratskhelia, gli azzurri restano vigili su uno dei possibili sostituti di Insigne. La domanda posta durante l’intervista, conferma la nostra esclusiva di qualche giorno fa (clicca qui per approfondire). Di seguito tutte le dichiarazioni dell’attaccante: “Ho sempre fatto del mio meglio per migliorarmi sempre più. Non mi sono mai posto dei limiti, è una sfida personale con me stesso ed il mio arrivo all’AZ fa parte del progetto.

Napoli? Al momento meglio non parlarne! Sono entusiasta delle mie due stagioni in Eredivise, vedremo cosa succederà da qui all’inizio del mercato”.