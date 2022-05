Gazzetta – Spalletti vuole la conferma di Ospina: un ostacolo blocca la trattativa

Spalletti chiede la conferma di David Ospina.

La notizia emerge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’allenatore gradirebbe un passo in avanti da parte della società per trattenere il colombiano. Come riportato dalla rosea, però, ci sarebbe un ostacolo al tentativo(per ora mancato) del club di rinnovargli il contratto: l’ex Arsenal chiede un ingaggio pari a quello attuale di 2 milioni di euro, spesa che questa volta potrebbe risultare importante per le casse azzurre dal momento in cui non sarebbe possibile attuare alcuna percentuale di beneficio dovuta al decreto crescita del calciatore. Per il momento la situazione rimane in stand-by e il calciatore aspetta una presa di posizione dalla società per capire cosa fare del suo futuro.