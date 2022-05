De Laurentiis: “Insigne? Se non si troverà bene lo riaccoglieremo. Mercato? Idee chiare”

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del prossimo mercato e del futuro di Lorenzo Insigne quest’oggi, durante una conferenza a Palazzo San Giacomo.

“Campionato? Giochiamocelo, siamo terzi e mancano solamente due partite. Insigne? Per la sua ultima partita abbiamo messi prezzi stracciati allo stadio. Chi ama Napoli, il calcio e un calciatore come Insigne che ha dato tutto a questa maglia viene allo stadio a prescindere dal prezzo. Poi se lui a Toronto non dovesse trovarsi bene lo riaccoglieremo qui a braccia aperte”.

“Mercato? Abbiamo le idee chiare, voglio un Napoli cazzuto perché il napoletano deve essere sempre al top. Come calciomercato lo immagino brillante, anche perché è post Covid quindi c’è tanta voglia”.