CorrSport – United su Osimhen: pronte le alternative in caso di addio

Victor Osimhen è finito nel radar del Manchester United.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, in caso di offerta superiore ai 100 milioni di euro ADL potrebbe vacillare e cedere il numero 9 azzurro. L’addio del nigeriano potrebbe essere digerito con alcuni attaccanti, tra cui ben tre pedine presenti in Serie A. Tra giovani promesse e certezze del nostro campionato, ecco alcuni nomi che potrebbero fare al caso del Napoli: “Nel frattempo, lo United ha chiesto il prezzo di Osimhen. Ufficialmente: 110 milioni di euro è la richiesta di partenza; trattabile, sì. E se con quelli di Manchester si arriverà a un accordo – prima o poi – allora il Napoli si fi onderà su Gianluca Scamacca (23) del Sassuolo, la prima scelta. In lista anche Sebastien Haller (27) dell’Ajax e Martin Terrier (25) del Rennes. Nome nuovo: occhi aperti sulla stellina dello Sparta Praga, Adam Hlozek. Diciannove anni di talento e gol. Nel monitor azzurro anche il Cholito Giovanni Simeone (26) dell’Hellas. E poi c’è Andrea Belotti (28) del Torino: il suo parametro zero non passa inosservato”.