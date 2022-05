CorrSport – Fabiàn Ruiz blinda il terzo posto: il suo futuro rimane in dubbio

Fabiàn Ruiz è stata una delle sorprese di questa stagione sotto la gestione Spalletti.

Dopo un’annata importante dello spagnolo, ad ogni modo, non si intravede alcuna presa di posizione sulla questione rinnovo. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, con riferimento al contratto in scadenza nel 2023. ADL non svenderà il talento spagnolo e per venderlo si aspetta una cifra congrua al suo valore: “Il Napoli ha trattato col suo entourage, non è stato raggiunto l’ accordo

per il rinnovo di contratto, ci sono ancora tredici mesi – solo sulla carta – per riavvicinarsi ma l’ estate è ad un passo e tutto potrebbe sbloccarsi in poco tempo. De Laurentiis scruta il mercato, attende proposte allettanti, fu lui a ricordare della stima di Davide Ancelotti, dunque del Real Madrid, per lo spagnolo, ma c’ è anche l’ Atletico nei paraggi, pronto ad ascoltare le richieste del Napoli prima di farsi avanti. Fabian non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Liga, da andaluso puntava a imporsi, un giorno, nel campionato spagnolo, a casa propria, dopo essere cresciuto nel Betis convincendo il Napoli a investire trenta milioni per lui nel 2018″.

Il futuro di Fabiàn Ruiz è tutto da decidere.