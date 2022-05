ADL su Spalletti: “Allenatore formidabile e uomo serio. Futuro? Non ha casa qui, ecco come stanno le cose”

Aurelio De Laurentiis ha parlato, in conferenza a Palazzo San Giacomo, anche del futuro dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

“Spalletti? Non l’ho preso per scherzare, è un allenatore di alto livello e l’ho preso perché era il signor Spalletti, ha un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per il terzo. Si è fatto una casa? No, deve essere lui però a sentire che Partenope sta sulla sua testa. Se vuole l’azzurro non ne potrà fare più a meno. Lasciamolo lavorare, io per otto mesi non ho parlato perché dovevo conoscere l’allenatore e l’uomo: ho fatto centro, allenatore formidabile e uomo serio. Una cosa che ho capito è che devo spostare la Filmauro a Napoli: almeno tre volte a settimana devo stare a Castel Volturno. Qui tutti hanno famiglia, figli, sono persone normali con sentimenti e responsabilità, non è mai una situazione semplice perché non sono marionette”.