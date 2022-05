Futuro Ospina-Koulibaly, la Repubblica – Ieri ennesima conferma: il punto

Il futuro di Koulibaly e Ospina, due giocatori chiave del Napoli, è ancora incerto. Il primo andrà in scadenza fra un anno, con il Napoli che potrebbe barcollare per un’offerta in torno ai 40 milioni. Il secondo invece è in scadenza già quest’anno, con il suo agente che ha già parlato del suo futuro forse lontano da Napoli.

La Repubblica si sofferma sui due giocatori del Napoli: “Il futuro è alle porte, anche se il Napoli ha bisogno di altri due punti (con Genoa e Spezia) per essere certo del terzo posto. Poi sarà rivoluzione e Spalletti ha avuto ieri pomeriggio l’ennesima conferma dell’importanza di Koulibaly e Ospina. Da 13 gare di fila gli azzurri subivano sempre gol e a Torino sono riusciti finalmente a tenere inviolata la loro porta grazie al contributo dei veterani della difesa. Due pilastri che non sarebbe facile sostituire“.