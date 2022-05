Tuttosport – Spalletti non parla, in conferenza ci va il suo staff

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’episodio avvenuto ieri in conferenza stamapa pre Torino-Napoli. Secondo il quotidiano ieri in conferenza stampa non si è presentato Spalletti, bensì tra lo stupore generale si è presentato tutto il suo staff. Si dice che sia una sua consuetudine di fine stagione, quella di dare visibilità a chi ha lavorato nell’ombra per tutta la stagione ma sarà stata una decisione presa all’ultimo istante. Ha parlato il preparatore atletico Sinatti, che ha affermato che il calcio è cambiato in questi ultimi anni e il Covid ha portato delle problematiche. Questo virus lascia uno stato infiammatorio nell’organismo e molte guai muscolari dipendono da questo. La frequenza degli impegni non garantisce l’integrità fisica». E’ intervenuto anche il vice allenatore Domenichini che ha affermato come lo staff azzurro sia soddisfatto del campionato. L’obiettivo era la Champions, siamo riusciti a centrarlo nonostante tutte i problemi.