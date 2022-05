Il Roma – Ospina, l’agente fredda il Napoli sul rinnovo di contratto del portiere

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul prossimo mercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano restano alcune situazioni

incerte in casa azzurra. Una di queste riguarda il futuro di David Ospina: il portiere colombiano è anche lui in scadenza il prossimo mese. La situazione che lo riguarda è curiosa, per non dire paradossale. È il titolare del Napoli eppure è a un passo dal dire addio alla squadra azzurra. Sembra strano, ma pare proprio che il colombiano possa salutare l’ azzurro. Eppure è proprio ciò che fa intendere il suo agente, Lucas Jaramillo, che è stato intervistato dal quotidiano del suo paese Semana. Il procuratore ha parlato del futuro del suo assistito, parlando chiaramente della grossa possibilità di lasciare Napoli. Ci sono diversi discorsi avviati, ma dobbiamo aspettare ancora. Il nostro vantaggio è molto grande perché saremo liberi e possiamo scegliere l’ opportunità migliore. Ovviamente dovremo scegliere il meglio per noi”. Parole che suonano proprio come un addio, e non resta altro che seguire gli sviluppi.