Il Mattino – Il Napoli in chiusura la trattativa per il terzino sinistro. Queste le cifre dell’affare

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano le priorità di mercato del Napoli sono legate a due vuoti sicuri nell’ organico: quelli che lasceranno gli addii di Insigne e Ghoulam. L’ ingaggio di Kvaratskhelia, il Messi della Georgia ha colmato la prima partenza, quella del capitano per il Canada e la Mls. La seconda piazza vacante è quella del terzino sinistro, una ricerca interminabile perché è una caccia iniziata da almeno due anni. E alla fine il ds Giuntoli il nome lo ha trovato ed è quello di Mathias Olivera, l’ esterno del Getafe. L’ accordo con l’ agente del calciatore è totale, circa 1,3 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Ed è vicinissima l’ intesa con il club spagnolo che spinge perché il Napoli paghi per intero la clausola rescissoria di 20 milioni ma in realtà è pronta a dare il via libera per una cifra attorno ai 12 milioni. A meno di clamorosi colpi di scena, Olivera è il secondo colpo di questo nuovo Napoli.