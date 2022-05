GdS – Il Napoli sempre più convinto a riscattare Anguissa! I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano tra il Napoli e Frank Anguissa è stato amore a prima vista. Arrivato nel club azzurro quando suonò il gong del mercato estivo, mettendo piede in città a settembre. Un solo allenamento bastò a Luciano Spalletti per capire che quel giocatore era l’ incastro perfetto per il suo Napoli. Dopo quella prima seduta insieme ai compagni, il camerunese il giorno dopo scese in campo da titolare contro la Juventus. Non proprio un esordio semplicissimo. E tutti gli addetti ai lavori rimasero stupiti, perché quel ragazzone sembrava giocasse da sempre in quella squadra. Capacità di rendere semplici le cose difficili, per la fisicità che sapeva mettere in ogni duello. Arrivò alla terza giornata e fu protagonista dello strappo di quel Napoli: con lui in campo 8 vittorie e 2 pareggi. Poi la prima sconfitta contro l’ Inter e forse non è un caso che in quella gara Frank si fece male. Un rendimento soddisfacente che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire ha bisogno di certezze. E sicuramente il camerunese è fra questi.