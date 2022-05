CdS – Hamsik: “Di Napoli non ho dimenticato nulla, mi tengo tutto”

Marek Hamsik, ex centrocampista azzurro, ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo passato nel Napoli.

“Napoli è stato un grande amore che ho vissuto appieno per dodici anni. Non ho dimenticato nulla, mi tengo tutto: le Coppe Italia, la Supercoppa, le emozioni. Lo scudetto sarebbe stato giusto, ci siamo andati vicini. Come quest’anno, in una stagione diversa dalla nostra: stavolta se lo contendono in tre allora eravamo solo noi e la Juventus.”

Ma racconta anche del suo rapporto con De Laurentiis: “Quando è possibile sento De Laurentiis dal quale ho ricevuto testimonianze di affetto vero che non sono mai svanite da giorno dell’addio. Non è mai troppo tardi per rivedersi, magari organizziamo una partita di addio al San Paolo. Oppure se vogliono che quando chiudo passi a fare il dirigente, io alzo la mano e dico ‘eccomi qua’.”

Sul futuro: “Ho una scuola di calcio in Slovenia e me ne prenderò cura anche in prima persona. Penso che mi verrà la tentazione di allenare i ragazzi, gli under 15, 16 o 17. Vorrei cominciare con loro, fare un percorso e vedere se ne sono capace.”