Calcio e Finanza – Napoli ufficialmente in Champions: le cifre incassate dal club azzurro

Il sito di Calcio e Finanza ha riportato in un articolo le cifre che percepiranno Napoli e Juve.

Ecco la cifra totale che incasseranno i due club, in via ufficiale, dopo le partecipazioni sicure di Inter e Milan: “Così come Milan e Inter, anche Juventus e Napoli sono già sicure di incassare 15,64 milioni di euro come bonus di partecipazione e come minimo (nel caso finissero al quarto posto in campionato quest’anno e uscissero dalla Champions ai gironi nella prossima stagione) circa ulteriori 5 milioni di euro dal market pool. Per quanto riguarda il Napoli, la quota nel peggiore dei casi ammonterà a 15,9 milioni di euro circa, ma potrebbe crescere ulteriormente qualora alcune delle squadre avanti in classifica a livello di ranking storico non si qualificassero alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per il Napoli stiamo parlando di un minimo di oltre 36 milioni di euro. A far salire la quota, oltre ai risultati in campo, ci penseranno anche i ricavi da botteghino per le tre gare casalinghe nella fase a gironi, con il ritorno del pubblico al 100% il prossimo anno anche in Europa dall’inizio della competizione”.

Alle cifre rese note dal sito di Calcio e Finanza, inoltre, si aggiunge un premio pari a 16,8 milioni in caso di terzo posto in Serie A o pari a 14,2 milioni di euro in caso di quarto posto.