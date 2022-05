Gazzetta – Mertens e Spalletti agli opposti: a DeLa il compito di “unirli”

Mertens e Spalletti hanno espresso due punti di vista completamente differenti davanti alla stampa.

Ad ADL è toccato unire due facce diverse della stessa realtà. Il patron del Napoli è riuscito a far combaciare la rabbia per un titolo che anche quest’anno è sfumato con la fierezza di essere ritornati nell’Europa che conta, con ben tre giornate di anticipo come afferma il tecnico Spalletti. La Gazzetta dello Sport ha parlato del ruolo del patron: “Interessante capire quale senta più sua De Laurentiis , la cui rabbia per una volta calibrata sembra aver scatenato gli effetti sperati: invece di un ritiro punitivo e stressante, meglio ritrovarsi a cena per ricucire i rapporti. Lo scudetto è stato un obiettivo reale per tutta la stagione”.

Il Napoli di ADL è ritornato tra le big di Europa.