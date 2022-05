CorrSport – Qualificazione in Champions raggiunta: si continua con Spalletti

Il Napoli ha ottenuto la matematica qualificazione in Champions ieri pomeriggio vincendo contro il Sassuolo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato, però, del rammarico che aleggia per la lotta scudetto che si è rivelata un flop in casa azzurra. Secondo la rosea sarebbero tre i motivi dell’insuccesso: “Si può accogliere la qualificazione in Champions gettando le uova contro il pullman della squadra? A Napoli si può. E tuttavia la rabbia e il rimpianto sono i sentimenti più facili, ma anche i meno adatti, dopo una vittoria tennistica come quella contro il Sassuolo. È più utile chiedersi con onestà intellettuale perché la formazione con il tasso tecnico più elevato del campionato non sia più in lotta per lo scudetto, salvo un doppio suicidio sportivo di Milan e Inter. Le possibili risposte sono tre e chiamano in causa tutti i livelli del movimento sportivo azzurro: la società, la squadra, la piazza”.

La delusione è ancora forte e palpabile.