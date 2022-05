CorrSport – Napoli perfetto contro il Sassuolo: una partita che lascia senza parole

Il Napoli ha massacrato il Sassuolo di Dionisi ieri pomeriggio al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha definito con grande sorpresa il 6-1 degli azzurri dopo la figuraccia del Castellani. Questa vittoria, probabilmente, non fa altro che porre delle domande a cui nessuno saprebbe rispondere in questo momento: “Dentro una partita, che in fi n dei conti dura «appena» un’ora e mezza, ci sono decine di domande, che galleggiano nell’atmosfera surreale d’uno stadio che rimane lì, confuso con se stesso: cosa c’era nel menù delle «cene terapeutiche», sfruttate dal Napoli per sfuggire al ritiro ed alla delusione di Empoli? E dov’è finito il Sassuolo, con tutta la sua magìa, per non riuscire mai a mostrare in 90′ qualcosa di sé? Perché una Champions League, il massimo di questa vita calcistica, non basta più e spinge ad una contestazione ritmata e sistematica dalle curve? Ma allora, quei quattro (Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen) possono veramente giocare assieme, nonostante nulla induca a sospettarlo? Prima che Napoli-Sassuolo fi nisca, forse quando è appena cominciata, più che al pressing, al forcing, alle diagonali di passaggio, alle verticalizzazioni e a tutto quello che trascina nelle pieghe d’una partita, c’è semplicemente da arrovellarsi il cervello, per darsi risposte ad interrogativi irrisolvibili”.

Un Napoli troppo perfetto per non alimentare fortissimi rimpianti.