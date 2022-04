Spalletti: “Era l’occasione giusta per vincere lo scudetto, ma non l’abbiamo sfruttata”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato alcune delle parole di Spalletti ieri in conferenza stampa, in merito alla possibilità di vincere lo Scudetto. Ecco quanto detto:

“Ci siamo fatti ingolosire dalla possibilità di vincerlo, perché la squadra in alcuni momenti aveva fatto vedere un calcio fantastico ed aveva avuto belle reazioni dopo le sconfitte. Eravamo stati bravi a costruire una chance importante e non siamo stati capaci di sfruttarla. Secondo me era il momento di spingere sul gas per lottare fino alla fine: non ce l’ abbiamo fatta, perdendo qualche punto per strada. E ci è successo più di una volta. Ma questa delusione non può oscurare il fatto che siamo ancora in piena lotta per la Champions. Resta la delusione di non aver partecipato alla corsa scudetto fino alla fine e dispiace molto anche per i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto”.