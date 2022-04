Spalletti: “Dispiaciuto per le contestazioni, abbiamo raggiunto la Champions ma si parla d’altro”

Queste sono state le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, al termine del match tra i partenopei e il Sassuolo: “Deve prevalere il lavoro fatto tutto l’anno dalla squadra. Avere la certezza matematica, a tre partite dalla fine, che saremo in Champions league non è facile. C’è il rammarico per alcune partite ma sono state sostituite le sconfitte con grandi vittorie e momenti difficili che abbiamo superato. Alcuni risultati che potevamo portare a casa li abbiamo persi, ma sono stato io a parlare di scudetto per alzare il loro livello di determinazione e superare gli ostacoli. Giocare oggi, in un clima di quasi contestazione, è una cosa che mi dispiace per i calciatori, per ciò che hanno fatto vedere durante l’anno. Questo campionato non è per niente facile, ci sono quelle squadre di bassa classifica che lottano e sono determinate. Non ci sono squadre più forti di noi perché in certi momenti l’abbiamo dimostrato. La squadra ha giocato un grandissimo campionato, ci sono stati momenti alti e bassi ma le difficoltà sono state superate. Si vuole mettere pressione a questa squadra”.