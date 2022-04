CdS – Questa la probabile formazione del Napoli! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano sarà un Napoli più equilibrato. Meno votato a un gioco super-offensivo, più che altro, pur conservando i principi sciorinati per l’ intera stagione. Una formula adottata spesso e volentieri, sì, soprattutto fino a quando Zielinski non s’ è ritrovato a lottare contro la sua involuzione tecnica. Periodaccio per Zielo, come negarlo, e non è un caso che alla vigilia della trasferta di Empoli anche Spalletti parlò di

una serenità da ritrovare. Fatto sta che dopo due panchine consecutive, quattro in totale nelle ultime sei partite, Piotr dovrebbe completare la linea mediana con Anguissa e Fabian, regista d’occasione in assenza dell’ infortunato Lobotka. In difesa, Ospina al posto di Meret e poi una linea a quattro composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; in attacco Lozano, Osimhen e Insigne. Torna tra i convocati Di Lorenzo, mentre oltre a Lobotka anche Ounas è ancora indisponibile per uno stato influenzale.