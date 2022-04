Rinnovo Mertens, Gazzetta svela: “Dries ha posto le condizioni per firmare! I dettagli”

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della trattativa tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno:

“Ha intuito benissimo che la scelta nasce dalla più che possibile cessione in estate di Victor Osimhen. E vuole capire quale sarà il suo ruolo, perché una delle sue priorità è arrivare in forma al Mondiale in Qatar del prossimo novembre. E per farlo bene serve non dico essere titolare ma giocare con un minimo di continuità, che non è esattamente quello che ha avuto in questa stagione”.

I dubbi di Mertens sono anche di natura tecnica sul Napoli del futuro:

“E poi ci si chiede, nel rinnovamento che il Napoli sta avviando, quale diventerà il ruolo di Mertens? L’ uomo di esperienza che guida specie in Champions una squadra che sarà rinnovata, specie in attacco? Oppure la sua conferma diventa per il club solo una mossa di immagine dal momento che stanno andando via giocatori di un certo peso (dopo Insigne, probabilmente Osimhen e non si sa chi altri ancora) e non si può lasciar partire il vero idolo della tifoseria?”