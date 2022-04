ADL: “I tifosi vogliono vincere e li comprendo! I giovani? Bisogna farli giocare, basta mandarli in prestito”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN ed in un estratto ha parlato anche dei tifosi azzurri, manifestando parole d’affetto e dei giovani calciatori che secondo il patron meritano più spazio nelle squadre:

“Il tifoso napoletano (e in genere) va rispettato perché ha sempre ragione anche quando ha torto. Vuole vincere ed è giusto così: uno che tutta la settimana viene vessato, allo stadio si vuole sfogare e divertire; si è tutti insieme per una causa comune. Io sono per i giovani. Sento sempre dire ‘Quello va mandato in Serie C, deve farsi le ossa’; ma dico, scusa, o lo vendiamo o lo facciamo giocare con noi! Se uno è un ‘99 o ‘00, che devo aspettare? Che c’ha 28 anni? Tu mi devi dire se è idoneo o no.”