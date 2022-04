De Laurentiis: “Non c’è alcuna intenzione di cedere il Napoli”

Dopo la notizia dell’introduzione della regola che vieta le multiproprietà, aveva preso piede l’idea della cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. Dopo mesi di rumors, finalmente il dirigente ha chiarito la sua posizione durante un’intervista.

Come riporta Il Mattino, la posizione di De Laurentiis è chiara, e smentisce qualsiasi notizia di trattative avviate per la cessione del club. Ecco ciò che si legge sul giornale: “Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È un’opzione che non ho mai preso in considerazione. Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell’aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa”.