Cds – Offerta shock dello United per Osimhen: c’è già stato un incontro!

Nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis avrebbe incontrato Victor Osimhen ed il suo agente a Castel Volturno, in gran segreto. Oggetto della discussione è stato l’offerta (di 100 milioni) del Manchester United per acquistare il nigeriano nella prossima sessione di mercato. ADL per una cifra del genere difficilmente direbbe di no e difatti si sta già cautelando cone alternative: su tutti spunta Gianluca Scamacca, che incanta e induce a varie riflessioni nella dirigenza azzurra.

A riportarlo Il Corriere dello Sport.