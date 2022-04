Il Mattino – Meret in panchina fino a fine stagione, contro il Sassuolo torna Ospina in porta

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, l’errore di Alex Meret durante Empoli-Napoli, costerà caro al giovane portiere friulano, che terminerà la stagione seduto in panchina. Contro il Sassuolo, infatti, tornerà titolare David Ospina, che avrà ancora una volta il duro compito di difendere la porta del Napoli e il posto in Champions League. La decisione era già stata presa qualche settimana fa, poi l’influenza che ha colpito il colombiano ha costretto Spalletti a far giocare Meret con la Roma e poi con l’Empoli.