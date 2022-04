Aurelio De Laurentiis ha lasciato il centro sportivo di Castelvolturno. Dopo essere stato in mattinata con la squadra, facendo sentire la propria presenza al gruppo, dato che il Napoli è in crisi, un solo punto in tre partite, la società non ha idee chiarissime sulle soluzioni – prima la decisione del ritiro, poi il dietro front, la presenza del patron azzurro è sicuramente una nota positiva. Infine stasera cena di gruppo, niente ritiro, ma solo la promessa della Champions League.