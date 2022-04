Massimo Ugolini racconta per Sky Sport del confronto avvenuto ieri a Castel Volturno tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista racconta che i due si sono parlati ieri decidendo di rimodulare il ritiro, a cui il mister ex Inter e Roma era contrario. C’è stato quindi un cambio di linea del presidente del Napoli, cosa che con i precedenti allenatori non c’è mai stata: questo può anche essere un segnale per il futuro del tecnico toscano.