L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, a seguito della sconfitta subita ieri pomeriggio contro l’Empoli di Andreazzoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che in casa azzurra l’umore non sia dei migliori. C’è alta tensione all’interno del gruppo e il clima non aiuta a superare il periodo difficile delle ultime settimane.

Per questa ragione, oggi potrebbe esserci un incontro tra Spalletti e De Laurentiis in merito alla posizione e all’atteggiamento della squadra.