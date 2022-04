CorrSport – Spalletti sceglie Mertens dietro Osimhen per l’Empoli

Luciano Spalletti ha provato Mertens dietro Osimhen per la sfida contro l’Empoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il belga agirebbe alle spalle del nigeriano fin dal 1′: “Per il resto, dicevamo, Spalletti ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequartine dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super off ensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto: mai accaduto, se non a partita in corso, né in campionato e tantomeno nelle coppe”. Per la prima volta in stagione, dunque, andrà in scena la coppia Mertens-Osimhen da subito.